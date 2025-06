Massimo Stano in spolvero sulla 20 km | tempo brillante a La Coruna Palmisano torna sulla distanza

Massimo Stano si conferma protagonista di punta sulla scena internazionale, sfiorando il podio nella 20 km di La Coruna con uno sprint impeccabile. Il suo tempo di 1h18:25 rappresenta un risultato brillante, il terzo migliore della carriera, dimostrando tutta la sua tenacia e classe. E mentre Palmisano torna a sfidare i record sulla stessa distanza, il movimento azzurro continua a mostrare forza e ambizione. Un ritorno che promette grandi emozioni per il futuro.

I marciatori italiani di riferimento hanno gareggiato nella 20 km di La Coruna, tradizionale appuntamento del tacco e punta in terra iberica. Massimo Stano ha concluso in quarta posizione con il tempo di 1h18:25, siglando così il terzo crono della carriera: meglio aveva fatto soltanto lo scorso anno in occasione del record italiano (1h17:26) e a inizio marzo (1h18:28 a Taicang). Il Campione Olimpico di Tokyo 2020 è ritornato in strada dopo aver siglato il record del mondo della 35 km soltanto tre settimane fa a Podebrady, riabbracciando la distanza di riferimento che il prossimo anno si trasformerà in 21,097 km. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Massimo Stano in spolvero sulla 20 km: tempo brillante a La Coruna. Palmisano torna sulla distanza

