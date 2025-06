Massimiliano Del Rosso debutta sul palco | corso sulla link building a Porto Sant’Elpidio

Massimiliano Del Rosso, esperto di SEO con 17 anni di esperienza, debutta sul palco a Porto Sant'Elpidio con un corso sulla link building. Dopo una carriera ricca di successi e progetti innovativi, si prepara a condividere le sue competenze in un evento pubblico per la prima volta. L’occasione, nata dall’invito del collega Carlo Ricolo, rappresenta un momento speciale e inaspettato, che promette di offrire preziosi spunti a professionisti e appassionati del settore.

Dopo 17 anni di carriera nel settore SEO, Massimiliano Del Rosso, consulente e link building specialist, annuncia a sorpresa il suo primo intervento pubblico. "La mia prima (e ultima?) volta", ha scritto ironicamente sui social, rivelando che non aveva mai partecipato a un evento del settore, né tantomeno preso la parola davanti a una platea. L'occasione è nata dall'invito del collega Carlo Ricolo, che Del Rosso ha accettato con entusiasmo: "L'idea di parlare a un pubblico di giovani e spiegare la link building allo stato dell'arte mi ha subito affascinato", ha dichiarato. L'appuntamento è per martedì 10 giugno, dalle 14:00 alle 18:00, nella suggestiva cornice di Villa Baruchello a Porto Sant'Elpidio nelle Marche.

