Massiccio raid di droni e missili su Kiev Mosca | guerra questione esistenziale

Un escalation di tensione scuote l’Europa: un massiccio raid di droni e missili colpisce Kiev, mentre Mosca definisce il conflitto una questione esistenziale. La risposta russa, sebbene significativa, non ha raggiunto gli orrori temuti, lasciando aperti numerosi interrogativi sulle prossime mosse e sul futuro di questa crisi ormai globale. La guerra continua, e con essa, il dilemma tra pace e autodifesa resta più vivo che mai.

Una prima risposta russa agli attacchi ucraini dei giorni scorsi è arrivata e la notizia è che non è stata tremenda come si temeva. Non è detto che sia l'unica,