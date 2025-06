Mass Effect Serie TV | Prime Video Ingaggia Doug Jung Come Showrunner

Sei pronto a esplorare un universo epico come mai prima d’ora? Prime Video annuncia con entusiasmo l’ingaggio di Doug Jung, già autore di Star Trek Beyond, come showrunner della serie TV ispirata al celebre videogioco BioWare, Mass Effect. Un’avventura targata Prime Video che promette emozioni, innovazione e fedeltà alla saga originale. L’attesa cresce: il viaggio cosmico sta per cominciare!

Novità entusiasmanti per l'adattamento televisivo del celebre videogioco BioWare. Doug Jung, autore di Star Trek Beyond, guiderà il progetto su Prime Video. 🔗 Leggi su Mistermovie.it © Mistermovie.it - Mass Effect Serie TV: Prime Video Ingaggia Doug Jung Come Showrunner

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Prime Doug Jung Mass

Il progetto della serie di MASS EFFECT per Prime Video continua spedito per la sua strada. Doug Jung sarà lo showrunner designato, affiancando così lo sceneggiatore Dan Casey. Tra i crediti di Jung, "Mindhunter", "Star Trek Beyond" e "Banshee". #SerieTV Partecipa alla discussione

La serie TV di Mass Effect di Amazon Prime Video ha trovato il suo showrunner - Amazon MGM Studios ha ingaggiato Doug Jung per il ruolo di showrunner dell'attesissima serie TV Prime Video di Mass Effect. Si legge su msn.com

Mass Effect: Prime Video annuncia l’arrivo di Doug Jung come showrunner della serie live-action - Doug Jung è stato nominato showrunner della serie live-action di Mass Effect su Prime Video, promettendo un adattamento fedele dell'universo creato da BioWare, atteso con grande interesse dai fan. Lo riporta ecodelcinema.com

Mass effect diventerà una serie tv prime video assegna lo showrunner a doug jung - La saga di Mass Effect diventa una serie tv prodotta da Amazon Studios e distribuita da Prime Video, con Doug Jung showrunner e un team esecutivo esperto per garantire fedeltà al gioco BioWare. Scrive gaeta.it

Mass Effect Amazon Series: Doug Jung Joins as Showrunner | Exclusive Update