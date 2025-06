Mass effect arriva su prime video con il showrunner di star trek beyond

Mass Effect arriva su Prime Video con il showrunner di Star Trek Beyond. Il progetto di trasposizione televisiva della celebre saga videoludica sta prendendo forma, segnando un passo decisivo nell’universo delle serie Sci-Fi. Con l’impegno di professionisti esperti e una produzione in fase avanzata, questa nuova avventura promette di riunire appassionati e neofiti in un universo ricco di emozioni e misteri. Lo sviluppo e...

Il progetto di trasposizione televisiva della celebre saga videoludica Mass Effect sta prendendo forma, con importanti passi avanti che indicano un impegno concreto da parte di Amazon Prime Video. Dopo aver acquisito i diritti dalla casa produttrice Electronic Arts nel 2021, la serie si trova in una fase avanzata di sviluppo, grazie anche alla collaborazione di professionisti con un solido background nel genere science fiction. sviluppo e produzione della serie tv Mass Effect. l’ingresso di uno showrunner esperto nel settore. Nel corso del 2024, è stato annunciato l’ingaggio di Doug Jung, noto sceneggiatore con alle spalle lavori come Star Trek Beyond, Mindhunter, e recentemente produttore esecutivo della serie storica Chief of War. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Mass effect arriva su prime video con il showrunner di star trek beyond

