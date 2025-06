Martorelli su Norvegia Italia | Sembrava la continuazione di PSG Inter Vanno fatte delle riflessioni

La recente sconfitta dell’Italia contro la Norvegia ha riacceso discussioni e riflessioni sul futuro della nostra Nazionale. Giocondo Martorelli, noto procuratore, analizza con sincerità e acutezza questa battuta d’arresto, tracciando parallelismi con eventi di alto livello come la finale di Champions League. Un'occasione per interrogarsi sulle strategie e le ambizioni azzurre, affinché si possa guardare avanti con rinnovato slancio e determinazione.

Martorelli, il procuratore ha commentato la pesante sconfitta subita ieri sera dall’Italia contro la Norvegia: le sue parole. In un’intervista rilasciata a TuttoMercatoWeb.com, Giocondo Martorelli ha commentato la pesante sconfitta subita ieri sera dall’ Italia guidata da Luciano Spalletti, che ha perso con un netto 3-0 contro la Norvegia. Questo incontro ha evocato per l’agente di mercato la recente finale di Champions League disputata a Monaco. LE PAROLE DI MARTORELLI – « Mi è sembrato di vedere la continuazione di Paris Saint Germain- Inter. ll primo tiro in porta, se così possiamo chiamarlo, lo abbiamo fatto al 92’. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Martorelli su Norvegia Italia: «Sembrava la continuazione di PSG Inter. Vanno fatte delle riflessioni»

