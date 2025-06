Martina uccisa dall’ex la madre di lui rompe il silenzio | parole durissime

In un momento di dolore e riflessione, Santa D’Ambrosio rompe il silenzio con parole durissime. La madre di Alessio Tucci, accusato di aver ucciso Martina Carbonaro, sceglie di condividere il suo dolore in un’intervista che scuote le coscienze. Le sue parole rivelano una realtà complessa fatta di sofferenza e interrogativi senza risposta, aprendo un dibattito acceso sulla tragedia e sulle responsabilità.

In un silenzio che durava da giorni, nessuno si aspettava che a parlare fosse proprio lei. E invece, nel corso di un'intervista esclusiva al programma Porta a Porta, Santa D'Ambrosio ha deciso di raccontare il proprio dolore. È la madre di Alessio Tucci, il diciassettenne accusato di aver ucciso Martina Carbonaro, 14 anni, ad Afragola. Ma le sue parole non sono quelle di una madre pronta a difendere il figlio a ogni costo. Anzi, la donna si mostra devastata e lancia dichiarazioni durissime, che hanno lasciato il pubblico senza parole.

