Martina morta a 20 anni a San Severo è lutto cittadino | Il dolore della famiglia è di tutti noi

Il dolore della famiglia di Martina D'Errico, scomparsa prematuramente a soli 20 anni a San Severo, scuote l'intera comunità. Per onorare la memoria di questa giovane vita e condividere il lutto, il sindaco Lidya Colangelo ha proclamato il lutto cittadino per oggi, sabato 7 giugno. Le esequie si terranno alle 17 presso la Chiesa Cattedrale Santa Maria Assunta, un momento di triste comunione e ricordo collettivo.

Il sindaco di San Severo, Lidya Colangelo, ha proclamato il lutto cittadino per la giornata di oggi, sabato 7 giugno, in concomitanza coni funerali di Martina D'Errico, che si terranno alle ore 17, presso la Chiesa Cattedrale Santa Maria Assunta in San Severo. "Il dolore della famiglia.

