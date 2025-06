Marocchi spiazza tutti | Reijnders era il freno a mano del Milan | vi spiego …

Giancarlo Marocchi sorprende ancora, questa volta rivelando dettagli inattesi su Tijjani Reijnders, il centrocampista rivelazione del Milan. Con la sua analisi, Marocchi smaschera il ruolo di Reijnders come il vero freno a mano dei rossoneri, lasciando tutti senza parole. Ma cosa ha davvero detto? Scopriamolo insieme…

Giancarlo Marocchi, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni sorprendenti su Tijjani Reijnders, centrocampista del Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Marocchi spiazza tutti: “Reijnders era il freno a mano del Milan: vi spiego …”

In questa notizia si parla di: Marocchi Reijnders Milan Spiazza

Reijnders, in procinto di passare dal Milan al Manchester City, ha svelato come la Premier League sia stato un sogno fin da ragazzo - Reijnders, in procinto di passare dal Milan al Manchester City, ha svelato come la Premier League sia stato un sogno fin da ragazzo Intercettato dai microfoni di Voetbal International Tijjani Reijnde ... Si legge su milannews24.com

Milan: Reijnders, sono qui per migliorarmi e vincere - Taglio del nastro per l'esperienza di Tijjani Reijnders in rossonero che si presenta spiegando che "ho osservato il Milan nell'ultima stagione e non vedo l'ora di giocare con Leao e Theo Hernandez". Segnala ansa.it

Marocchi: "Fonseca ha 20 giocatori uno più bravo dell'altro". Di Canio: "Emerson Royal non è da Milan" - Giancarlo Marocchi e Paolo ... ma così si penalizza Reijnders che rende al massimo da trequartista". L'ex attaccante rossonero Di Canio puntualizza: "Il Milan non avrebbe mai dovuto prendere ... Lo riporta msn.com