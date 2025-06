Marlù premia Lea Gavino al festival On Air di Palermo

Palermo ha vibrato di passione e impegno civile alla seconda edizione dell’On Air Festival, un evento che ha saputo fondere arte, cinema e tematiche sociali in un’esplosione di creatività e consapevolezza. Tra i momenti più emozionanti, il premio assegnato a Lea Gavino da Marlù, simbolo di come cultura e solidarietà possano andare di pari passo. Un’occasione unica per riflettere e sognare, consolidando Palermo come cuore pulsante del cambiamento.

L'arte incontra il sociale tra sogni, premi e consapevolezza. Palermo ha fatto da sfondo alla seconda edizione dell' On Air Festival, una manifestazione che ha unito cinema, televisione e tematiche civili in tre giornate intense, dal 30 maggio al 1° giugno. L'evento ha accolto numerosi ospiti, personalità del mondo dello spettacolo e attivisti, offrendo uno spazio dove discutere di uguaglianza, diversità, sostenibilità e giustizia. Anche quest'anno Marlù, brand di gioielli noto per il suo impegno nel campo sociale, ha partecipato come main partner, rafforzando la propria presenza e il proprio sostegno a favore di iniziative che uniscono estetica e significato.

