Market mai nato Il Tar al Comune | restituisca i soldi

Il caso del mercato mai nato al comune rappresenta un esempio lampante di come le aspettative possano essere cancellate da progetti irrealizzati, lasciando dietro di sé richieste di restituzione e controversie legali. La società che aveva investito quasi 200mila euro si è trovata a dover lottare per ottenere quanto le spetta, in un braccio di ferro durato anni. Ora, una svolta potrebbe arrivare con la decisione del TAR, che potrebbe sancire il diritto della ditta a riavere i propri soldi.

L’area avrebbe dovuto ospitare un supermercato e unità immobiliari. Ma il progetto non è mai decollato. E così la società che lo aveva presentato, e che nel frattempo aveva versato al Comune quasi 200mila euro di oneri di urbanizzazione, ha chiesto la restituzione del denaro. Ne è nato un braccio di ferro durato anni e che potrebbe essersi risolto con la pronuncia del Tribunale amministrativo regionale a favore della ditta appaltatrice. Il Comune di Gambolò dovrà dunque restituire 164mila euro. "È una vicenda molto complessa – commenta il sindaco Antonio Costantino (nella foto)– che abbiamo ereditato dalla precedente amministrazione". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Market mai nato. Il Tar al Comune: restituisca i soldi

In questa notizia si parla di: Comune Nato Market Restituisca

Un albero per ogni bimbo nato nel 2024: l'iniziativa del Comune - Sabato 17 maggio alle ore 10.30, i giardini della scuola Media Valgimigli di Albignasego ospiteranno la tradizionale festa di benvenuto per i nuovi nati.

Market mai nato. Il Tar al Comune: restituisca i soldi - L’area avrebbe dovuto ospitare un supermercato e unità immobiliari. Ma il progetto non è mai decollato. E così ... Lo riporta ilgiorno.it

Codice Interno, Regione e Comune chiedono 20 milioni di danni: «Pignorare il vitalizio a Olivieri, restituisca gli stipendi della moglie» - BARI - Comune di Bari e Regione Puglia hanno chiesto un risarcimento da venti milioni di euro (dieci a testa) nei confronti dei 108 imputati nel processo in abbreviato nato dall’inchiesta ... Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno.it

TROFARELLO - Il Comune perde al Tar: dovrà restituire più di 70 mila euro ad una società - TROFARELLO - Il capannone non viene più costruito ma l'azienda ha già versato gli oneri concessori al Comune: dopo una battaglia legale il Tar Piemonte ha deciso che il Comune deve ridare i soldi ... Si legge su torinosud.it

Garrufo, Cingalese ucciso per futili motivi