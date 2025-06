Mark Plati un nuovo Heroes cantato dal Karin Ann

amico di Bowie, e porta una fresca rivisitazione di un classico intramontabile. Con la potente voce di Karin Ann, “Heroes” si trasforma in un inno moderno che unisce passato e presente, emozionando e ispirando nuove generazioni. Disponibile da oggi su tutte le piattaforme, questa versione promette di diventare un must ascolto per gli amanti della musica e della cultura pop. Non perdere l’occasione di ascoltare questa straordinaria reinterpretazione.

Mark Plati, storico musicista di David Bowie, e la band originale della pop star inglese con un nuovo "Heroes" cantato dalla cantante alt pop Karin Ann. Il brano, disponibile da oggi su tutte le principali piattaforme di streaming, è stato prodotto da Mark Plati, storico collaboratore e.

