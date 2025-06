Mario Cusitore e Ida Platano | novità e gossip su Uomini e Donne

Mario Cusitore e Ida Platano continuano a catturare l’attenzione dei fan con le ultime novità e gossip su Uomini e Donne. Dopo aver lasciato il noto programma di Maria De Filippi, Mario si è reinventato, dedicandosi a eventi pubblici e promozioni sui social media. La sua presenza mediática si è ridimensionata, ma il suo fascino rimane intatto. Scopriamo insieme cosa bolle in pentola per questi protagonisti del dating show.

Situazione attuale di Mario Cusitore dopo Uomini e Donne. Da quando ha lasciato il programma di Maria De Filippi, Mario Cusitore si è progressivamente distanziato dal mondo televisivo. La sua attività principale si concentra ora su partecipazioni a eventi pubblici e promozioni, oltre all’utilizzo dei social media per sponsorizzare brand e prodotti. La sua presenza nel panorama mediatico si è ridotta rispetto al passato, quando era noto soprattutto come corteggiatore e cavaliere del trono over. Attività post-show e presenza sui social. Dopo aver abbandonato definitivamente il format televisivo, Cusitore non svolge più il ruolo di speaker radiofonico, attività che aveva precedentemente ricoperto. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it