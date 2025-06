Marina Romea sos strade | Eseguiti i primi lavori ora aspettiamo un confronto con il nuovo sindaco

Dopo mesi di attesa e mobilitazioni, Marina Romea inizia a vedere i primi risultati concreti: lavori di manutenzione alle strade sono stati avviati, segno che il dialogo con il nuovo sindaco sta portando frutti. Anche se i progressi sono ancora lenti, la comunitĂ spera che questa ripresa possa accelerare per ridare vita e sicurezza al cuore pulsante di Marina Romea. Un passo importante verso un futuro piĂą sostenibile e condiviso.

Eppur si muove, anche se a rilento. A quasi un anno dalle proteste e raccolta firme, Marina Romea ha ottenuto dialoghi con il Comune e la realizzazione di diversi interventi, alcuni giĂ iniziati e altri ancora in agenda. Ma riavvolgiamo il nastro. Nell’agosto scorso, i cittadini e villeggianti di Marina Romea sono scesi in piazza per protestare duramente contro l’Amministrazione comunale per il mancato interesse verso le strade e viali della cittadina, gravemente danneggiati da radici e deformazioni, esponendo striscioni e raccogliendo firme per una petizione con l’obiettivo di ottenere un confronto con il Comune. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Marina Romea, sos strade: "Eseguiti i primi lavori, ora aspettiamo un confronto con il nuovo sindaco"

In questa notizia si parla di: Marina Romea Strade Eseguiti

Nuovi asfalti e rete fognaria rinnovata a Marina Romea: "RisolverĂ il problema degli allagamenti in caso di nubifragi" - A Marina Romea, nuovi asfalti e una rete fognaria rinnovata risolveranno il problema degli allagamenti durante nubifragi.

Strade piene di dossi e buche a Marina Romea. Partita la raccolta firme. Ruffini (ProLoco): “In tre giorni abbiamo superato la metà delle sottoscrizioni necessarie” foto - Da anni i residenti e i turisti di Marina Romea si lamentano per le pessime condizioni delle strade e dei marciapiedi della località. Non si parla di qualche strada dissestata, qualche ... Da ravennanotizie.it

Ancisi (LpR) sull’esito della petizione per le strade di Marina Romea - Riportiamo di seguito l’intervento di Alvaro Ancisi (capogruppo di Lista per Ravenna) sull’esito della petizione per le strade di Marina Romea: “Abbiamo verificato puntualmente il risultato ... Secondo ravenna24ore.it

"Marina Romea, non considerate le richieste per strade migliori" - per le strade di Marina Romea. "L’unico intervento certo – riassume Ancisi – è quello, già finanziato da tempo con 760 mila euro, da effettuare nel 2025 sulla parte di viale dei Platani ... Secondo ilrestodelcarlino.it

SS309 Romea | RAVENNA - VENEZIA | Percorso completo