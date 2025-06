Marilyn monroe e il film che ha rivoluzionato hollywood 66 anni dopo

...nascondersi, dando vita a una delle commedie più spassose e innovative di sempre. Marilyn Monroe brilla sul grande schermo, lasciando un segno indelebile che ancora oggi influenza il cinema. È incredibile pensare come "Some Like It Hot" abbia rivoluzionato Hollywood 66 anni fa, aprendo la strada a nuove forme di libertà creativa e di espressione. Un capolavoro senza tempo che continua a incantare generazioni.

Il film Some Like It Hot rappresenta un capitolo fondamentale nella storia del cinema, non solo per la sua natura di commedia iconica, ma anche per il ruolo che ha svolto nel processo di revisione delle norme di censura hollywoodiana. Diretto da Billy Wilder e interpretato da Tony Curtis, Jack Lemmon e Marilyn Monroe, questa pellicola narra le vicende di due musicisti jazz che, sfuggendo ai gangster di Chicago, si travestono da donne per salvarsi. La sua comicità irresistibile e le scene memorabili ne fanno un classico intramontabile. il ruolo rivoluzionario di some like it hot nella fine del codice hays.

