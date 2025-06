marianucci al napoli nei prossimi giorni le visite mediche

Il calciomercato del Napoli si infiamma: Luca Marianucci, promettente difensore classe 2004, sta per diventare un nuovo acquisto partenopeo. Dopo aver brillato con l’Empoli, il giovane talento è ormai alle soglie delle visite mediche a Villa Stuart, pronto a ufficializzare il suo trasferimento da circa 9 milioni di euro. La sua avventura azzurra sta per cominciare, segnando un passo importante per il futuro del club.

Calciomercato Napoli, trattativa in chiusura per Marianucci. Luca Marianucci, giovane difensore classe 2004, sta per diventare un nuovo giocatore del Napoli. I l club ha raggiunto un accordo con l’Empoli per un trasferimento a titolo definitivo, con una cifra intorno ai 9 milioni di euro. Il centrale livornese, che ha impressionato durante la sua stagione con l’Empoli, è atteso a Roma nei prossimi giorni per le visite mediche a Villa Stuart. Rinsaldare il reparto difensivo. Dopo l’imminente arrivo di Kevin De Bruyne, il Napoli pone dunque l’attenzione anche al reparto difensivo. In questo momento, la societĂ partenopea sembra voler chiudere rapidamente queste trattative per iniziare la preparazione con una squadra la piĂą completa possibile. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it