Mariah Carey è tornata e no non stiamo parlando di All I Want For Christmas

Mariah Carey è tornata e no, non stiamo parlando di "All I Want for Christmas". Diciamocelo chiaramente: da qualche anno a questa parte, il suo nome è sinonimo di inizio ufficiale del periodo natalizio. Ogni primo novembre, il suo iconico video segna la fine di Halloween e l’arrivo delle festività. Questa volta, però, la regina del Natale sorprende ancora di più, dimostrando che il suo fascino va oltre le stagioni.

Diciamocelo chiaramente; da qualche anno a questa parte, quando sentiamo pronunciare il nome di Mariah Carey, capiamo che è giunto il momento di tirare fuori l’albero di Natale dallo sgabuzzino. Ogni primo novembre, come da tradizione, l’iconico video della popstar che segna la fine dei festeggiamenti di Halloween e dà ufficialmente inizio al periodo natalizio è ormai il nostro metro di misura del tempo. Questa volta, però, la cantautrice statunitense non è tornata con una versione aggiornata di All I Want For Christmas is You, ma con un singolo nuovo di zecca. Il brano si chiama Type Dangerous ed è la sua prima uscita dopo sei anni, senza contare collaborazioni e remix vari. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Mariah Carey è tornata e no, non stiamo parlando di All I Want For Christmas

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Mariah Carey Tornata Stiamo

Mariah Carey “Type Dangerous”: Nuovo singolo dopo 7 anni, anticipa il 16° album? - Dopo sette anni di attesa, Mariah Carey torna con il suo nuovo singolo "Type Dangerous", un mix irresistibile di R&B e hip-hop che rende omaggio a Eric B.

Mariah Carey è tornata a Capri, è festa in Piazzetta - Mariah Carey è apparsa all’improvviso ieri dopo mezzanotte in via Fuorlovado seguito dall’intero suo staff di bodyguard che la proteggevano dai fans. La meta da raggiungere per la famosa star ... Riporta ilmattino.it

Mariah Carey è tornata: ascolta ‘Type Dangerous’ - Erano sei anni che Mariah non pubblicava un singolo da sola: in questo pezzo, primo brano del suo sedicesimo disco, campiona "Eric B. Is President" di Eric B. & Rakim. E c'è lo zampino di Anderson.Paa ... Si legge su rollingstone.it

Mariah Carey a Capri, passeggiata con la pioggia e calda accoglienza - (askanews) – Passeggiata serale a Capri, sotto una leggera pioggia, per Mariah Carey, tornata sull’isola per trascorrere alcuni giorni di vacanza con la famiglia. La pop star americana è da ... Lo riporta iodonna.it

Mariah Carey prova 9 cose che non ha mai fatto prima | Allure