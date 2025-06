Marghera parte la preparazione del cantiere per la nuova Questura di Venezia

A Marghera prende il via un importante progetto che cambierà il volto della sicurezza a Venezia: la costruzione della nuova Questura. La Città metropolitana ha annunciato l'inizio delle operazioni preliminari per preparare il cantiere, segnando un passo fondamentale verso un futuro più sicuro per la città lagunare. Rimanete con noi per scoprire tutti gli aggiornamenti su questa grande opera.

VENEZIA 7.6.2025 – Prenderà il via la prossima settimana la fase propedeutica alla realizzazione della nuova sede della Questura di Venezia a Marghera. A comunicarlo è la Città metropolitana, che ha reso noto l'avvio delle operazioni preliminari di cantierizzazione. I primi interventi riguarderanno la delimitazione del perimetro dell'area interessata, la messa in sicurezza del sito e delle zone circostanti, comprese le vie di accesso che saranno utilizzate per l'ingresso e l'uscita dei mezzi da cantiere. Sarà inoltre posizionata un'adeguata segnaletica per informare cittadini e automobilisti sulla presenza dei lavori e su eventuali modifiche alla viabilità.

