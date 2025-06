Marchionni centrodestra | Il Comune ha pagato 162mila euro all’Aspes per il Supplementare

Il Comune ha speso 162mila euro all'ASPE per il supplementare, ma la vicenda del "Benelli" si trasforma in una vera e propria telenovela. Giulia Marchionni, consigliera comunale di Centrodestra, mette in discussione le promesse del sindaco Ricci, ricordando come nel giugno 2023 si vantava di un’operazione “virtuosa a 360 gradi” che avrebbe dato nuova vita al Benelli. La città si chiede se questa promessa sia stata mantenuta o solo un’altra illusione.

Il "Benelli"? Una telenovela. Lo scrive Giulia Marchionni, consigliera comunale di Centrodestra che spiega: "Spero che la città non si sia dimenticata di quando nel giugno 2023 il sindaco Ricci annunciava la permuta tra l’ex tribuna Prato e l’area del supplementare del Benelli con Aspes vendendola come “un’operazione virtuosa a 360gradi” che avrebbe permesso al Benelli “nuova vita”: ci disse che quella era “una via d’uscita per il Comune per migliorare lo stadio e l’occasione per Aspes di sfruttare un’edificazione altrimenti impossibile”". Per Marchionni "un’operazione a scatola chiusa, senza alcun senso commerciale con la permuta di due aree su cui nessuno avrebbe mai costruito: ricordo bene anche quando chiesi a Pozzi di rinviare la delibera in Consiglio Comunale per avere una perizia sulle aree oggetto di permuta per essere sicuri dei valori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Marchionni (centrodestra): "Il Comune ha pagato 162mila euro all’Aspes per il Supplementare"

