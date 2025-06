Mara Venier scrive una dedica al marito dopo un anno di malattia | le sue parole

Mara Venier commuove con una dedica straordinaria al marito Nicola Carraro, scritta dopo un intenso anno di sfide e malattia. Le sue parole, intrise di amore e gratitudine, vanno oltre le consuete espressioni pubbliche, rivelando un legame profondo e resistente. È un messaggio che tocca il cuore, testimoniando la forza del loro amore nei momenti più difficili. Con questa dedica, Mara ci ricorda quanto sia preziosa la vera solidarietà in amore.

È una dedica senz'altro speciale quella che Mara Venier ha scritto questa mattina per il marito Nicola Carraro. Certo, è vero, siamo abituati da sempre a leggere le parole d'amore che la conduttrice Veneta rivolge al suo storico compagno via social, ma stavolta il messaggio ha qualcosa di diverso.

