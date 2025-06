Mara Venier il video al ristorante col nipote Preoccupa il dettaglio sul marito

Mara Venier si mostra radiosa e affettuosa nel video al ristorante con il nipote Claudio, il suo "Iaio", nel giorno del suo ottavo compleanno. La scena intima e gioiosa cattura l’amore incondizionato della conduttrice, ma un dettaglio sul marito fa sorgere qualche preoccupazione. Tra sorrisi e canzoni, Mara dimostra ancora una volta quanto la famiglia sia il suo bene più prezioso, lasciando i fan emozionati e curiosi di scoprire di più.

"Cominciamo a cantare? Vai amore vai". È radiosa Mara Venier al ristorante, nel giorno del compleanno di Claudio, affettuosamente chiamato "Iaio", ovvero il suo nipotino più piccolo. Il bambino, nato da Paolo Capponi, secondogenito della conduttrice, ha festeggiato ieri a Roma otto anni. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Mara Venier, il video al ristorante col nipote. Preoccupa il "dettaglio" sul marito

In questa notizia si parla di: Mara Venier Ristorante Nipote

