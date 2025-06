Mara Venier festeggia il compleanno del nipote Claudio il marito Nicola Carraro assente alla serata in famiglia

Mara Venier, cuore pulsante della famiglia, ha celebrato con gioia il compleanno del nipote Claudio, che ha appena compiuto 8 anni. In un’atmosfera di calore e affetto, la conduttrice di Domenica In ha riunito i propri cari, condividendo momenti speciali, anche se l’assenza di Nicola Carraro non è passata inosservata. Un evento che sottolinea ancora una volta quanto la famiglia sia il suo porto sicuro—continua a leggere per scoprire i dettagli di questa festa intima e significativa.

Mara Venier ha festeggiato il compleanno del nipote Claudio, figlio del suo secondogenito, che ha compiuto 8 anni. Come mostrano i video condiviso su social, la conduttrice di Domenica In si è riunita con tutta la famiglia, anche se non è passata inosservata l'assenza del marito Nicola Carraro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: Mara Venier Compleanno Nipote

“Ho un problema importante”: Mara Venier, la confessione in lacrime - Durante il Salone del Libro di Torino, Mara Venier ha commosso il pubblico con una confessione sincera e toccante, rivelando lati nascosti della sua vita privata.

Mara Venier festeggia il compleanno del nipote Claudio, il marito Nicola Carraro assente alla serata in famiglia - Mara Venier ha festeggiato il compleanno del nipote Claudio, figlio del suo secondogenito, che ha compiuto 8 anni ... Scrive fanpage.it

Mara Venier, il video al ristorante col nipote. Preoccupa il "dettaglio" sul marito - "Cominciamo a cantare? Vai amore vai". È radiosa Mara Venier al ristorante, nel giorno del compleanno di Claudio, affettuosamente chiamato "Iaio", ovvero il suo nipotino più piccolo. Il bambino, nato ... Lo riporta today.it

Mara Venier festeggia il compleanno del nipotino ma Nicola non c’è - Una giornata di festa ieri per Mara Venier perché il suo adorato nipotino ha compiuto gli anni. Una piccola festa con la famiglia per festeggiare il ... Scrive ultimenotizieflash.com