Manutenzioni viadotti in A24 e A25 | settima assoluzione per Strada dei parchi della Corte d' appello

La vicenda delle manutenzioni dei viadotti sulle autostrade A24 e A25 si conclude con un'importante sentenza: la settima assoluzione per Strada dei Parchi Spa, confermata dalla Corte d'Appello dell'Aquila. Un risultato che mette fine a un lungo contenzioso, riaffermando la corretta gestione e il rispetto delle normative di sicurezza. Questa decisione rappresenta un capitolo fondamentale nel settore delle infrastrutture italiane, dimostrando come la giustizia possa fare chiarezza e tutelare le aziende oneste.

