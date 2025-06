Manutenzione delle gallerie sulla A14 | chiusura del tratto Atri Pineto e Pescara nord Città Sant' Angelo

Se viaggiate lungo l'A14, attenzione: nelle notti del 9, 10 e 11 giugno, dalle 22 alle 6, il tratto tra Atri Pineto e Pescara Nord Città Sant'Angelo sarà chiuso in entrambe le direzioni per importanti lavori di manutenzione. Questa operazione garantirà la sicurezza e l’efficienza delle gallerie Colle... Preparati a pianificare il viaggio con anticipo per evitare disagi e arrivare sempre a destinazione in sicurezza.

Nelle 3 notti del 9, 10 e 11 giugno, dalle 22 alle 6 del giorno successivo, sarà chiuso il tratto compreso tra Atri Pineto (Teramo) e Pescara nord Città Sant'Angelo (Pescara), in entrambe le direzioni Bari e Ancona, per consentire attività di ispezione e manutenzione impianti delle gallerie Colle.

