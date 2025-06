Manuela Arcuri | Un regista mi chiese di fargli vedere il seno durante un provino

Manuela Arcuri, attrice romana nota per il suo talento e bellezza, ha scelto di aprirsi senza filtri durante un'intervista a Verissimo. Tra ricordi di successi e episodi spiacevoli, ha svelato anche un momento delicato in cui un regista le chiese di mostrare il seno durante un provino. Un racconto che mette in luce le sfide e le difficoltà affrontate nel mondo dello spettacolo, invitandoci a riflettere sulla forza e il coraggio di questa donna straordinaria.

L'attrice romana si è raccontata nel corso di un'intervista concessa a Verissimo, dove ha parlato anche di episodi spiacevoli.

