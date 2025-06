Mantova perde il controllo dell’auto e si ribalta in mezzo alla strada | 20enne in ospedale

Mantova si sveglia con una drammatica scena di strada: un giovane di 20 anni ha perso il controllo dell’auto, finendo in un ribaltamento spettacolare in via Legnago, nei pressi di Ponte di San Giorgio. L’incidente, ancora sotto verifica, ha coinvolto un passante e ha richiesto l’intervento immediato dei soccorsi. La città si interroga sulle cause di questa carambola impressionante, ma la priorità ora è la salute del giovane in ospedale.

Mantova, 7 giugno 2025 – Incidente nella mattina di oggi, sabato 7 giugno 2025, a Mantova. Tutto è successo intorno alle 7 circa all’altezza di ponte di San Giorgio, in via Legnago Stando a quanto riferito il conducente – un giovane di 20 anni, residente in città – si trovava alla guida di un’auto quando – per cause ancora in fase di accertamento – ha perso il controllo del mezzo si è cappottato. Una carambola impressionante ma che, fortunatamente, non ha avuto conseguenze tragiche. Il ragazzo è stato prontamente soccorso dal personale sanitario inviato sul posto con un’ambulanza dalla centralina di Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) ed è stato trasportato in codice giallo presso l’Ospedale Civile di Mantova. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Mantova, perde il controllo dell’auto e si ribalta in mezzo alla strada: 20enne in ospedale

