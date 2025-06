Mano schiacciata dalla pressa | giovane operaio soccorso dall' eliambulanza

Un grave incidente sul lavoro scuote Provaglio d'Iseo: un giovane operaio di 22 anni è rimasto gravemente ferito dopo aver subito l schiacciamento della mano in una pressa a rulli presso lo stabilimento Montecolino Spa. Soccorso tempestivamente dall'eliambulanza, è stato trasportato in ospedale. Un episodio che sottolinea ancora una volta l’importanza di misure di sicurezza rigorose sul posto di lavoro. La vicenda rimane sotto stretta osservazione.

Grave infortunio sul lavoro nella tarda serata di venerdì 6 giugno a Provaglio d'Iseo. Un operaio di 22 anni ha riportato seri traumi e lesioni a una mano, rimasta schiacciata in una pressa a rulli nello stabilimento della Montecolino Spa, situato in via Stazione Vecchia.

