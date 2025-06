Manifesti razzisti contro referendum cittadinanza Il Pd | Diffamatori e vigliacchi

Di fronte a manifesti razzisti affissi a Noventa Padovana, condanniamo con fermezza ogni forma di odio e discriminazione. La diffusione di messaggi diffamatori contro il referendum sulla cittadinanza è un atto ignobile che mina i valori di inclusione e rispetto della nostra comunità . La leader del Pd, Vanessa Camani, ha giustamente definito questa campagna come un’espressione di vigliaccheria e intolleranza. È fondamentale reagire uniti per difendere la dignità di tutti i cittadini.

Nel comune di Noventa Padovana sono stati affissi in diversi punti dei manifesti con frasi apertamente razziste in riferimento al quesito referendario riguardante la cittadinanza. La capogruppo del Pd in Consiglio regionale, Vanessa Camani ha parlato di campagna diffamatoria e razzista. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - Manifesti razzisti contro referendum cittadinanza. Il Pd: «Diffamatori e vigliacchi»

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Manifesti Cittadinanza Razzisti Referendum

Un calcio in culo ai padroni. Uno sputo in faccia a razzisti e fascisti. Non perdere questa occasione. Questa volta il potere è davvero nelle nostre mani. (grazie @Errata_0) Partecipa alla discussione

Manifesti razzisti contro referendum cittadinanza. Il Pd: «Diffamatori e vigliacchi» - Nel comune di Noventa Padovana sono stati affissi in diversi punti dei manifesti con frasi apertamente razziste in riferimento al quesito referendario riguardante la cittadinanza. La presa di posizion ... Scrive padovaoggi.it

Referendum 8 e 9 giugno, a Milano pochissimi manifesti. Domina lo "Spazio non assegnato" - Le postazioni sono 170 in tutta la città, la maggioranza “in bianco“. Il Pd non ha chiesto di attaccare poster ... Secondo msn.com

"No all’Italia musulmana". Imbrattati manifesti sul referendum - I cartelli erano affissi nelle regolari plance collocate in viale Stradone e via Tolosano a Faenza. Trancossi (Cgil Ravenna): "Faremo denuncia e chiederemo di valutare l’aggravante dell’odio razziale" ... msn.com scrive

Lega Nord Thiene: Pini, la signora Kyenge non speculi sui morti per un obiettivo politico personale