Manifestazione pro-Gaza a Roma e Milano nella Capitale oltre 50mila persone opposizioni | Stop al massacro basta complicità - DIRETTA

In un momento di grande tensione internazionale, Roma e Milano si sono animate con due imponenti manifestazioni pro-Gaza. A Roma, oltre 50mila persone hanno attraversato le vie della città, chiedendo la fine del massacro e denunciando la complicità nei crimini. A Milano, figure di spicco come Renzi e Calenda si sono unite alla piazza per sostenere la causa. Due manifestazioni che testimoniano il forte coinvolgimento e la volontà di opporsi alla violenza.

Il corteo romano, organizzato da Pd-M5S e Alleanza verdi sinistra, è partito alle 14 da piazza Vittorio per arrivare a piazza San Giovanni. A Milano presenti Renzi e Calenda Doppia manifestazione pro-Gaza, a Roma e Milano. Nella capitale sono presenti oltre 50mila persone per manifestare cont. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Manifestazione pro-Gaza a Roma e Milano, nella Capitale oltre 50mila persone, opposizioni: "Stop al massacro, basta complicità" - DIRETTA

In questa notizia si parla di: Milano Manifestazione Gaza Roma

Regione Lombardia nega il patrocinio al gay pride di Milano: "Manifestazione divisiva e politica, famiglia formata da uomo e donna" - La Regione Lombardia ha negato il patrocinio al Gay Pride di Milano, definendolo una manifestazione divisiva e in contrasto con la concezione tradizionale della famiglia.

La sinistra si spacca in due e volano gli stracci su #Gaza. I riformisti #Pd e lo sgarbo ad Elly #Schlein #29maggio #iltempoquotidiano https://iltempo.it/politica/2025/05/29/news/gaza-manifestazione-roma-milano-teatro-parenti-pd-m5s-avs-italia-viva-azione-rifor Partecipa alla discussione

Quando la crisi in Medio Oriente arriva a Roma, il Partito democratico si conferma laboratorio permanente di divisioni. “Due popoli, due Stati, tre cortei”: la sintesi brutale non viene dai detrattori, ma fotografa la frattura interna che la questione Gaza ha riacceso Partecipa alla discussione

Piazze per Gaza: a Milano i centristi uniti, a Roma i timori e le polemiche - Oggi attese 50mila persone nella Capitale per l'iniziativa lanciata da Pd-M5S-Avs. Il racconto della manifestazione di ieri ... msn.com scrive

Manifestazione per Gaza a Roma promossa da Pd, Avs e M5S: attese 50mila persone - Pro palestina divisi: "Non sfiliamo con chi ha sempe ignorato" ''Chi ha a cuore Gaza non può non partecipare alla manifestazione di oggi a Roma. È vero che i partiti che l'hanno indetta non sono stati ... Lo riporta msn.com

Manifestazione pro Gaza a Roma, decine di migliaia in piazza per la Palestina: "Basta complicità con Israele" - Secondo quanto dichiarato da un attivista presente in piazza, quando le attuali forze di opposizione erano al governo, l’Italia ha toccato un record storico nell’export di armi verso Israele, ... Si legge su tag24.it