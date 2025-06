Manifestazione pro-Gaza a Roma e Milano nella Capitale oltre 50mila persone opposizioni | Cessate il fuoco e stop all' occupazione - DIRETTA

In un gesto di solidarietà e richiesta di pace, oltre 50.000 persone si sono radunate a Roma per una manifestazione pro-Gaza, organizzata da Pd, M5S e Alleanza Verdi-Sinistra, partendo da Piazza Vittorio e arrivando a San Giovanni. A Milano, presenti leader come Renzi e Calenda, due manifestazioni parallele hanno evidenziato il fermento politico e civico attorno alla questione. La voce della piazza si alza forte: chiediamo cessate il fuoco e stop all’occupazione, affinché prevalga la pace.

Il corteo romano, organizzato da Pd-M5S e Alleanza verdi sinistra, è partito alle 14 da piazza Vittorio per arrivare a piazza San Giovanni. A Milano presenti Renzi e Calenda Doppia manifestazione pro-Gaza, a Roma e Milano. Nella capitale sono presenti oltre 50mila persone per manifestare cont. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Manifestazione pro-Gaza a Roma e Milano, nella Capitale oltre 50mila persone, opposizioni: "Cessate il fuoco e stop all'occupazione" - DIRETTA

In questa notizia si parla di: Milano Manifestazione Gaza Roma

Regione Lombardia nega il patrocinio al gay pride di Milano: "Manifestazione divisiva e politica, famiglia formata da uomo e donna" - La Regione Lombardia ha negato il patrocinio al Gay Pride di Milano, definendolo una manifestazione divisiva e in contrasto con la concezione tradizionale della famiglia.

La sinistra si spacca in due e volano gli stracci su #Gaza. I riformisti #Pd e lo sgarbo ad Elly #Schlein #29maggio #iltempoquotidiano https://iltempo.it/politica/2025/05/29/news/gaza-manifestazione-roma-milano-teatro-parenti-pd-m5s-avs-italia-viva-azione-rifor Partecipa alla discussione

Quando la crisi in Medio Oriente arriva a Roma, il Partito democratico si conferma laboratorio permanente di divisioni. “Due popoli, due Stati, tre cortei”: la sintesi brutale non viene dai detrattori, ma fotografa la frattura interna che la questione Gaza ha riacceso Partecipa alla discussione

Piazze per Gaza: a Milano i centristi uniti, a Roma i timori e le polemiche - Oggi attese 50mila persone nella Capitale per l'iniziativa lanciata da Pd-M5S-Avs. Il racconto della manifestazione di ieri ... Segnala msn.com

Manifestazione per Gaza a Roma promossa da Pd, Avs e M5S: attese 50mila persone - Schlein, governo silente, noi in piazza per Gaza "Il nostro governo è sempre stato molto silente sul massacro in corso a Gaza. E da quando c'è Trump si è ammutolito totalmente. Tutti abbiamo condannat ... Si legge su msn.com

Centrosinistra in piazza per Gaza, oggi manifestazione Pd-M5S e Avs - Quella nella Capitale è stata organizzata da Pd-M5S e Avs, mentre ieri a Milano c'è stata quella di Azione e Italia Viva ... msn.com scrive