Manifestazione pro-Gaza a Roma e Milano nella Capitale 300mila persone opposizioni | Stop al massacro basta complicità - DIRETTA

Tra passioni e speranze, Roma e Milano si sono animate con due imponenti manifestazioni pro-Gaza, coinvolgendo complessivamente oltre 300.000 persone in un appello vibrante contro il massacro e le ingiustizie. A Roma, il corteo partito da piazza Vittorio ha attraversato la città fino a piazza San Giovanni, mentre a Milano figure come Renzi e Calenda hanno unito le voci della solidarietà. Due città, un’unica voce: basta complicità, si al rispetto dei diritti umani.

Il corteo romano, organizzato da Pd-M5S e Alleanza verdi sinistra, è partito alle 14 da piazza Vittorio per arrivare a piazza San Giovanni. A Milano presenti Renzi e Calenda Doppia manifestazione pro-Gaza, a Roma e Milano. Nella capitale, le opposizioni asseriscono come abbiano partecipato 30. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Manifestazione pro-Gaza a Roma e Milano, nella Capitale "300mila" persone, opposizioni: "Stop al massacro, basta complicità" - DIRETTA

In questa notizia si parla di: Milano Manifestazione Gaza Roma

#Roma Tra poco manifestazione pro #Gaza organizzata da Pd, Verdi-Sinistra e 5 Stelle. Ieri l’evento a Milano di #Azione e #ItaliaViva per Due Popoli e 2 Stati. Il corteo partirà da Piazza Vittorio fino a San Giovanni. L’inviata @SoniaOranges Partecipa alla discussione

La sinistra si spacca in due e volano gli stracci su #Gaza. I riformisti #Pd e lo sgarbo ad Elly #Schlein #29maggio #iltempoquotidiano https://iltempo.it/politica/2025/05/29/news/gaza-manifestazione-roma-milano-teatro-parenti-pd-m5s-avs-italia-viva-azione-rifor Partecipa alla discussione

Piazze per Gaza: a Milano i centristi uniti, a Roma i timori e le polemiche - Oggi attese 50mila persone nella Capitale per l'iniziativa lanciata da Pd-M5S-Avs. Il racconto della manifestazione di ieri ... Scrive msn.com

Manifestazione per Gaza a Roma promossa da Pd, Avs e M5S: attese 50mila persone - Schlein: "In piazza l'Italia che non tace come fa Meloni" "E' un'enorme risposta di partecipazione per dire basta al massacro dei palestinesi e ai crimini del governo Netanyahu. E' un'altra Italia che ... Da msn.com

Manifestazioni pro Gaza: una a Milano organizzata da Italia Viva e Azione e una a Roma di Pd, M5s e Avs - Due manifestazioni distinte e separate per Gaza. Le opposizioni scendono in piazza per fermare il massacro nella Striscia di Gaza, ma, nonostante gli obiettivi comuni, faticano a ... Riporta msn.com