Manifestazione per la pace a Gaza anche Manfredi e De Luca in piazza a Roma

Oggi, a Roma, in piazza San Giovanni, si è svolta una vibrante manifestazione per la pace a Gaza, un gesto forte di solidarietà e speranza. Tra i presenti, anche rappresentanti delle istituzioni campane e napoletane, tra cui Manfredi e De Luca, hanno unito le loro voci per chiedere un immediato cessate il fuoco e il rispetto del diritto umanitario. Una mobilitazione che ha dimostrato come la solidarietà possa superare ogni confine, rafforzando il nostro impegno per la pace.

Si è tenuta oggi a Roma, in piazza San Giovanni, una partecipata manifestazione per la pace a Gaza, con l'obiettivo di chiedere un immediato cessate il fuoco e il rispetto del diritto umanitario. In piazza anche una nutrita rappresentanza delle istituzioni campane e napoletane.

