Manifestazione per Gaza | Zingaretti Una piazza piena è la forza dell’unità

In una piazza San Giovanni gremita di cittadini, la voce dell’unità e della solidarietà si leva forte contro il dramma di Gaza. Nicola Zingaretti sottolinea come il silenzio sia complicità e invita a non restare inerti di fronte al massacro dei palestinesi. Con l’emozionante esibizione di Paolo Fresu, che suona con una sola mano tenendo la bandiera palestinese, si dà il via a una manifestazione che chiede giustizia e pace. La forza dell’unità può cambiare le sorti di questa tragedia.

BRUXELLES – "Fermare il massacro dei palestinesi. Una piazza piena lo grida forte perché il silenzio è complicità. Questa è la forza dell'unità". Lo scrive su X il capo delegazione del Pd al Parlamento europeo, Nicola Zingaretti. Paolo Fresu ha suonato la tromba con una sola mano, tenendo nell'altra la bandiera palestinese. Il trombettista ha così dato il via alla manifestazione odierna per Gaza in piazza San Giovanni, punto di arrivo del corteo che, partito da piazza Vittorio, è stato promosso da Pd, M5s e Avs. Dopo il suo contributo musicale, sono partiti gli interventi degli ospiti dal palco.

