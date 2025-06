Manifestazione per Gaza Orlando | spero cresca mobilitazione e sdegno

In un momento cruciale, la manifestazione per Gaza a Roma si erge come un appello vibrante alla giustizia e alla pace. Leoluca Orlando invita a una crescita di mobilitazione e sdegno contro le azioni criminali di Netanyahu, denunciando il silenzio complice di istituzioni internazionali. È fondamentale che questa voce collettiva continui a farsi sentire, affinché il mondo non resti indifferente di fronte alle ingiustizie. La lotta per la dignità e i diritti umani deve proseguire con forza e determinazione.

Roma, 7 giu. (askanews) - Da questa manifestazione mi aspetto che "cresca la mobilitazione, lo sdegno e la condanna nei confronti dell'attività criminale del governo Netanyahu che ha approfittato del silenzio complice del governo italiano, dell'Europa e degli Usa". Così l'europarlamentare ed ex sindaco di Palermo Leoluca Orlando, in piazza a Roma alla manifestazione per Gaza in partenza da piazza Vittorio. "La reazione al 7 ottobre non può essere un genocidio - ha aggiunto - ora basta. Occorre liberare il popolo di Israele da quest'ondata antisemista; il più grande nemico del popolo israeliano nel mondo è Netanyahu che sta infliggendo una serie di stati d'animo e rabbia nei confronti del popolo ebraico". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Manifestazione per Gaza, Orlando: spero cresca mobilitazione e sdegno

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Manifestazione Gaza Orlando Cresca

Nuova manifestazione: "Fermare il genocidio a Gaza, riempiremo la piazza di bandiere della Palestina" - Cesena torna in piazza per fermare il genocidio a Gaza. Dopo il successo del 9 maggio, la manifestazione invita a riempire la piazza di bandiere palestinesi e a chiedere il cessate il fuoco.

Cosa hanno detto Renzi e Calenda alla manifestazione per Gaza a Milano - Alla manifestazione “Due popoli, due Stati” Renzi e Calenda invocano il cessate il fuoco a Gaza, la liberazione degli ostaggi e una via politica per ... fanpage.it scrive

Oristano, manifestazione per la pace a Gaza - Particolare apprensione suscita inoltre l’annuncio del premier israeliano Netanyahu per l’invasione totale di Gaza». Con la manifestazione gli organizzatori fanno appello a tutte le ... Scrive msn.com

Manifestazione contro la guerra a Gaza: arrestata Greta Thunberg - La polizia danese ha arrestato Greta Thunberg durante una manifestazione all'Università di Copenaghen contro la guerra a Gaza: lo riporta il quotidiano danese Ekstra Bladet. Non è la prima ... Da unionesarda.it

Manifestazione per Gaza, Orlando: «Spero cresca mobilitazione e sdegno»