Manifestazione per Gaza in diretta da Roma | Pd M5s e Avs in corteo fino a Piazza San Giovanni

Oggi, a Roma, si svolge una grande manifestazione per Gaza, unitarie voci di PD, M5S e AVS si sono riunite in un corteo che da piazza della Repubblica raggiungerà Piazza San Giovanni. Un momento di solidarietà e denuncia contro il massacro nella Striscia e i crimini del governo Netanyahu. Segui la diretta e scopri come cittadini e leader si sono mobilitati per chiedere giustizia e pace. Continua a leggere.

In diretta da Roma la manifestazione per Gaza oggi, sabato 7 giugno dalle ore 14: il corteo organizzato da Pd, M5s e Avs arriverà a Piazza San Giovanni. I leader del centrosinistra si sono uniti per protestare contro il massacro nella Striscia e per denunciare "i crimini del governo Netanyahu". 🔗 Leggi su Fanpage.it

