Manifestazione per Gaza Bersani | Il popolo del centrosinistra è qui

unite e determinato, che si mobilita per difendere valori fondamentali e sostenere cause di giustizia e solidarietà. La manifestazione di oggi testimonia la forza di un fronte comune pronto a chiedere pace e diritti, dimostrando che il centrosinistra è qui, forte e convinto di poter fare la differenza.

(LaPresse) “Il popolo” del centrosinistra “è qui su un problema rilevantissimo, umano. E poi è d’accordo sul tema del lavoro, della sanità, sul fatto che ci vuole una politica per la casa nelle città, è d’accordo su una miriade di cose”. Lo ha detto il dem Pier Luigi Bersani parlando con i cronisti in piazza San Giovanni, a Roma, a margine della manifestazione per Gaza organizzata da Pd, M5S e Avs. “Questo è il popolo del centrosinistra, è quello a cui penso io. Ancora non si è forse capito che mucca sia quella che abbiamo nel corridoio. Forse non ci si rende ancora conto che danni enormi può fare lasciandola lì questa destra ancora per un po’. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Manifestazione per Gaza, Bersani: “Il popolo del centrosinistra è qui”

