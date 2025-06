Manifestazione per Gaza a Roma Schlein | Straordinaria risposta popolare

Una presenza vibrante e determinata che dimostra come l’Italia possa unire le sue voci per chiedere giustizia e pace. La manifestazione a Roma contro il massacro a Gaza ha riscosso un successo straordinario, testimoniando la volontà di una società civile pronta a sostenere i diritti di entrambi i popoli e a condannare senza mezzi termini le violenze. È un segnale forte che invita all’impegno e alla solidarietà internazionale.

"E' una straordinaria risposta popolare al nostro appello, a venire in piazza oggi, per dire basta ai crimini di Netanyahu". Così la segretaria del Pd Elly Schlein a margine del suo intervento dal palco della manifestazione a Roma contro "il massacro a Gaza". "E' un'Italia che vuole manifestare per la pace, per i diritti a due popoli e due Stati, è il successo di una manifestazione che da subito è stata convocata da tre forze politiche su una piattaforma molto chiara" ha detto ancora la leader del Pd.

