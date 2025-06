Manifestazione per Gaza a Roma Iddo Elam | L’unico modo per andare avanti è la pace con i palestinesi

L’unico modo per andare avanti è la pace con i palestinesi. Iddo Elam, il giovane israeliano che ha rifiutato di arruolarsi nell’IDF, partecipa alla manifestazione per Gaza a Roma, promossa dai partiti di centrosinistra e sostenuta da movimenti e cittadini. “Sono qui perché condivido la posizione dei partiti di opposizione che protestano oggi. Penso che gli italiani stiano dimostrando che il mondo si sta svegliando. È ora che anche l’intera Europa riconosca che solo attraverso il dialogo e la comprensione si potrà costruire un futuro di pace e sper

Iddo Elam, il giovane israeliano che ha rifiutato di arruolarsi nell’IDF, partecipa alla manifestazione per Gaza a Roma promossa dai partiti di centrosinistra e sostenuta da movimenti, associazioni e singoli cittadini. “Sono qui perché condivido la posizione dei partiti di opposizione che protestano oggi. Penso che gli italiani stiano mostrando che il mondo si sta svegliando. Penso che sempre più persone nel mondo e in Europa dovrebbero continuare a protestare contro questa guerra”, ha detto. “L’unico modo per andare avanti è la pace con i palestinesi”, ha sottolineato. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Manifestazione per Gaza a Roma, Iddo Elam: “L’unico modo per andare avanti è la pace con i palestinesi”

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Manifestazione Gaza Roma Iddo

Nuova manifestazione: "Fermare il genocidio a Gaza, riempiremo la piazza di bandiere della Palestina" - Cesena torna in piazza per fermare il genocidio a Gaza. Dopo il successo del 9 maggio, la manifestazione invita a riempire la piazza di bandiere palestinesi e a chiedere il cessate il fuoco.

Today in Roma. Basta Complicità! Partecipa alla discussione

Manifestazione per Gaza a Roma, Iddo Elam: "L'unico modo per andare avanti è la pace con i palestinesi" - (LaPresse) Iddo Elam, il giovane israeliano che ha rifiutato di arruolarsi nell'IDF, partecipa alla manifestazione per Gaza a Roma promossa ... Secondo stream24.ilsole24ore.com

La manifestazione per Gaza a Roma: «Siamo 300mila. Stop al massacro» - Un corteo al centro di Roma per «fermare il massacro» a Gaza. Una mobilitazione, lanciata da Pd-M5S-Avs, in cui sono confluite le diverse anime pro Pal: dalle associazioni fino a gruppi spontanei di c ... Come scrive msn.com

Manifestazione per Gaza a Roma promossa da Pd, Avs e M5S: attese 50mila persone - Schlein: "In piazza l'Italia che non tace come fa Meloni" "E' un'enorme risposta di partecipazione per dire basta al massacro dei palestinesi e ai crimini del governo Netanyahu. E' un'altra Italia che ... Secondo msn.com

The Strange Likeness ? | A Tale of Secrets, Love & Mystery by Harriet Pyne Grove