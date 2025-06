Manifestazione per Gaza a Roma | Elly Schlein critica Netanyahu

La manifestazione per Gaza a Roma si anima di solidarietà e voce unita contro il dramma in atto. Elly Schlein sottolinea come questa piazza sia diventata un simbolo di unità e inclusione, con testimonianze di associazioni, palestinesi e israeliani che si oppongono alle politiche di Netanyahu. Un momento storico che mostra come, anche nelle difficoltà, la forza della solidarietà possa fare la differenza. È una piazza che finalmente vede le forze...

"E' una piazza molto unitaria e inclusiva, lo sentite anche dal palco dove si alterneranno testimonianze di associazioni, ma anche di palestinesi e anche di israeliani che stanno manifestando contro Netanyahu e contro il cinismo di un governo che sta portando avanti un massacro per i propri fini politici". Lo ha detto la segretaria Pd Elly Schlein a margine della manifestazione per Gaza in corso a Roma. "È una piazza che finalmente vede le forze politiche assumersi la responsabilità di rispondere a una richiesta fortissima che abbiamo sentito dal basso. E lo vedete in questa magnifica piazza trasversale, aperta". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Manifestazione per Gaza a Roma: Elly Schlein critica Netanyahu

In questa notizia si parla di: Manifestazione Gaza Roma Elly

Nuova manifestazione: "Fermare il genocidio a Gaza, riempiremo la piazza di bandiere della Palestina" - Cesena torna in piazza per fermare il genocidio a Gaza. Dopo il successo del 9 maggio, la manifestazione invita a riempire la piazza di bandiere palestinesi e a chiedere il cessate il fuoco.

La sinistra si spacca in due e volano gli stracci su #Gaza. I riformisti #Pd e lo sgarbo ad Elly #Schlein #29maggio #iltempoquotidiano https://iltempo.it/politica/2025/05/29/news/gaza-manifestazione-roma-milano-teatro-parenti-pd-m5s-avs-italia-viva-azione-rifor Partecipa alla discussione

Il suicidio mi affascina... Schlein,Conte,Avs,il 7 corteo per Gaza fino a piazza S. Giovanni (ANSA)-ROMA, 28 MAG -Un appello a "tutti" per Partecipare alla manifestazione del sette giugno per Gaza. Così i leader di Pd Elly Schlein, M5s Giuseppe Conte e Avs, N Partecipa alla discussione

Manifestazione per Gaza a Roma promossa da Pd, Avs e M5S: attese 50mila persone - Gasparri: "Siamo con Israele e contro ogni antisemitismo" "Il ministro degli Esteri Tajani ha chiesto più volte la cessazione degli attacchi di Israele a Gaza. Non dimentichiamo però che Iran, Hezboll ... Si legge su msn.com

Roma: manifestazione "In piazza per Gaza" con Schlein e Conte in prima linea - Elly Schlein e Giuseppe Conte guidano la manifestazione a Roma per Gaza, partendo da Piazza Vittorio fino a Piazza San Giovanni. Scrive quotidiano.net

Manifestazione pro Gaza a Roma: in testa al corteo i leader del centrosinistra - Il corteo della manifestazione per Gaza, organizzato da Pd, Movimento 5 stelle e Avs, ha preso il via da piazza Vittorio, a Roma, per dirigersi verso piazza San Giovanni. In testa i quattro leader, ... Si legge su tg.la7.it