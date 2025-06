Manifestazione per Gaza a Roma Conte | Governo complice cittadini dicono stop al genocidio

In una giornata carica di emozioni e rabbia, cittadini e leader italiani si sono uniti a Roma per protestare contro il silenzio assenso del governo sul conflitto a Gaza. Una manifestazione che supera le divisioni politiche, diventando il grido di umanità di tutti coloro che rifiutano il genocidio e chiedono giustizia. È il momento di fare sentire la voce di chi non accetta l’indifferenza: la solidarietà deve prevalere sulla logica del compromesso.

Anche il leader 5 Stelle a Roma. “Questa è una piazza che tre forze politiche hanno sollecitato muovendo da una mozione unitaria presentata in Parlamento. Ma è la piazza dell’umanità di tutti gli italiani che avvertono il senso di umanità e non accettano che sia calpestato il diritto internazionale umanitario e non accettano che la convenienza politica possa spingersi, come sta facendo il governo italiano, sino a offrire copertura politica e addirittura militare alla condotta criminale di un governo di Netanyahu che considerano amico”. Lo ha detto il presidente del M5S Giuseppe Conte a margine degli interventi sul palco a piazza San Giovanni alla manifestazione contro “il massacro a Gaza”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Manifestazione per Gaza a Roma, Conte: “Governo complice, cittadini dicono stop al genocidio”

In questa notizia si parla di: Roma Governo Manifestazione Gaza

Lotta ai tumori, i Messaggeri della Ricerca in sella da Forlì a Roma: "Chiediamo al Governo più fondi per studi e cure" - I Messaggeri della Ricerca, in sella alle loro mountain bike, partono da Forlì verso Roma nell’edizione 2025 di ‘I sentieri della ricerca’.

Ci vediamo sabato 7 giugno alle 14 in piazza Vittorio Emanuele a Roma per dire basta allo sterminio a Gaza, basta alla complicità con il governo Natanyahu e sì all'autodeterminazione del popolo palestinese. Una grande manifestazione nazionale per riportar Partecipa alla discussione

Il Movimento 5 Stelle sarà in piazza, a Roma, per una grande manifestazione nazionale che vuole unire tutte le voci che chiedono la fine del massacro e dei crimini del governo Netanyahu a Gaza. Continua qui https://movimento5stelle.eu/ii-7-giugno-in-piaz Partecipa alla discussione

Manifestazione a Roma contro la guerra a Gaza: in migliaia al corteo organizzato dall'opposizione - Decine di migliaia di persone, secondo gli organizzatori, hanno partecipato alla manifestazione guidata dai partiti di opposizione a Roma per chiedere la fine della guerra a Gaza. Molte le critiche ai ... Lo riporta msn.com

Le foto della manifestazione di Roma per la Palestina - È stata organizzata in maniera unitaria da diversi partiti di centrosinistra – fatto piuttosto raro – e c'erano varie migliaia di persone ... Riporta ilpost.it

Manifestazione per Gaza in diretta da Roma: Pd, M5s e Avs in corteo fino a Piazza San Giovanni - In diretta da Roma la manifestazione per Gaza oggi, sabato 7 giugno dalle ore 14: il corteo organizzato da Pd, M5s e Avs arriverà a Piazza San Giovanni ... Lo riporta fanpage.it