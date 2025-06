Manifestazione per Gaza a Roma abbraccio dei leader sul palco | dalla folla gridano Unità

Una vibrante manifestazione a Roma ha riunito circa 300mila persone in Piazza San Giovanni per sostenere Gaza, culminando con un simbolico abbraccio tra i leader dell’opposizione Angelo Bonelli, Giuseppe Conte, Nicola Fratoianni ed Elly Schlein. Un coro unanime di unità e solidarietà si è levato dalla folla, riflettendo la forza di una voce collettiva che chiede pace e rispetto. È un messaggio potente che contro ogni divisione, la speranza può prevalere.

L’abbraccio dei quattro leader dell’opposizione, Angelo Bonelli, Giuseppe Conte, Nicola Fratoianni ed Elly Schlein, sul palco di San Giovanni dove si è conclusa la manifestazione per Gaza organizzata a Roma. Dalla piazza forte il grido: unità. Gli organizzatori hanno annunciato 300mila presenti al corteo, che hanno ascoltato e applaudito i diversi interventi. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Manifestazione per Gaza a Roma, abbraccio dei leader sul palco: dalla folla gridano “Unità”

In questa notizia si parla di: Manifestazione Gaza Roma Abbraccio

Nuova manifestazione: "Fermare il genocidio a Gaza, riempiremo la piazza di bandiere della Palestina" - Cesena torna in piazza per fermare il genocidio a Gaza. Dopo il successo del 9 maggio, la manifestazione invita a riempire la piazza di bandiere palestinesi e a chiedere il cessate il fuoco.

Gaza, abbraccio dei leader sul palco: dalla folla gridano "Unità" - (LaPresse) Abbraccio dei quattro leader dell’opposizione, Angelo Bonelli, Giuseppe Conte, Nicola Fratoianni ed Elly Schlein, sul palco di ... Come scrive stream24.ilsole24ore.com

Manifestazione per Gaza a Roma, Conte: “Governo complice, cittadini dicono stop al genocidio” - Anche il leader 5 Stelle a Roma. “Questa è una piazza che tre forze politiche hanno sollecitato muovendo da una mozione unitaria presentata in Parlamento. Ma ... Scrive msn.com

Corteo per Gaza, i leader cantano "Bella ciao" e invitano al voto per i referendum - Angelo Bonelli, Giuseppe Conte, Nicola Fratoianni ed Elly Schlein, in rigoroso ordine alfabetico, sono saliti sul palco per chiudere la manifestazione nazionale "Gaza stop al massacro". Al termine dei ... roma.repubblica.it scrive