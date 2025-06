Manifestazione a Roma per Gaza l’appello dei leader dal palco a votare per i referendum

In un momento cruciale di unità e impegno, leader politici come Nicola Fratoianni, Elly Schlein, Giuseppe Conte e Angelo Bonelli scendono in piazza a Roma per sostenere la causa di Gaza e promuovere la partecipazione democratica ai referendum dell’8 e 9 giugno. Con forza e passione, lanciano un appello chiaro: “Andiamo tutti a votare”. È un invito che risuona come un richiamo alla responsabilità di ciascuno di noi nel plasmare il futuro del Paese.

“ Andiamo tutti a votare “. E’ l’appello di Nicola Fratoianni, Elly Schlein, Giuseppe Conte e Angelo Bonelli dal palco della manifestazione a Roma per Gaza, per invitare a votare ai referendum dell’8 e 9 giugno. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Manifestazione a Roma per Gaza, l’appello dei leader dal palco a votare per i referendum

In questa notizia si parla di: Votare Manifestazione Roma Gaza

Oggi Repubblica e il Tempo danno conto della nostra posizione contraria - unica tra le opposizioni - alla manifestazione di Pd, M5S e Avs su quanto sta avvenendo in Medio Oriente. E anche di qualche dubbio che comincia a serpeggiare tra le altre forze centr Partecipa alla discussione

Manifestazione a Roma per Gaza, l'appello dei leader dal palco: «Andiamo tutti a votare per i referendum» - (LaPresse) "Andiamo tutti a votare". E' l'appello di Nicola Fratoianni, Elly Schlein, Giuseppe Conte e Angelo Bonelli dal palco della manifestazione a Roma per Gaza, per invitare a votare ai referendu ... msn.com scrive

Manifestazione a Roma per Gaza, l’appello dei leader dal palco a votare per i referendum - “Andiamo tutti a votare“. E’ l’appello di Nicola Fratoianni, Elly Schlein, Giuseppe Conte e Angelo Bonelli dal palco della manifestazione a Roma per Gaza, per invitare a votare ai referendum dell’8 e ... Da lapresse.it

Manifestazione per Gaza a Roma, abbraccio dei leader sul palco: dalla folla gridano “Unità” - L'abbraccio dei quattro leader dell’opposizione, Angelo Bonelli, Giuseppe Conte, Nicola Fratoianni ed Elly Schlein, sul palco di San Giovanni dove si è ... Come scrive msn.com