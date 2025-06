Manifestazione a Roma per Gaza De Luca | E’ genocidio solo azzeccagarbugli possono negarlo

Manifestazione a Roma per Gaza De Luca: un grido di giustizia e solidarietà che non può essere ignorato. Le parole del governatore della Campania risuonano con forza, evidenziando il ritardo di una coscienza collettiva troppo spesso assopita di fronte alle tragedie umanitarie. È più che un semplice appello, è un invito a ricordare che la solidarietà e l’azione non devono mai arrivare troppo tardi.

“Ho trovato tante persone che per un anno sono state in letargo, non hanno aperto bocca quando noi stavamo a piazza Plebiscito con 50mila giovani a chiedere il cessate il fuoco. Meglio tardi che mai, ci sono voluti 60mila morti, 30 mila bambini massacrati prima di risvegliare un po’ di coscienza umana prima che civile e democratica”. Lo ha detto il governatore della Campania Vincenzo De Luca a margine della manifestazione su Gaza. “E’ più che un genocidio. Solo i tanti azzecca garbugli, che abbiamo in Italia, possono immaginare che di fronte a ciò che sta succedendo dobbiamo tagliare il pelo in quattro. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Manifestazione a Roma per Gaza, De Luca: “E’ genocidio, solo azzeccagarbugli possono negarlo”

