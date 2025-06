Manifestare per Gaza è un atto di ribellione all’industria bellica e alla regressione occidentale

Manifestare per Gaza significa alzare la voce contro un sistema che alimenta conflitti e sofferenze, legato a interessi economici e alla sordità delle potenze occidentali. La storia ci insegna che dietro ogni guerra si nascondono le mani di un complesso militare-industriale, più potente di quanto si voglia ammettere. È tempo di riscoprire il valore della pace e di mettere fine a questa spirale di distruzione.

di Enza Plotino Quanto pesano gli interessi dell’industria bellica nel decidere le guerre? Fin dagli anni Sessanta, il presidente Eisenhower metteva in guardia gli Stati Uniti sul pericolo del complesso militare-industriale. Perché da sempre, il padre dei conflitti è sempre stato quello legato ai grandi mercati e mercanti d’armi e alle multinazionali degli armamenti. E’ il business della guerra la vera ragione della guerra stessa, in Ucraina, come nel resto del mondo. I signori della guerra che detengono più ricchezza di 4,6 miliardi di persone (dati Oxfam), hanno bisogno di un nemico da combattere o un amico da difendere. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Manifestare per Gaza è un atto di ribellione all’industria bellica e alla regressione occidentale

In questa notizia si parla di: Industria Bellica Manifestare Gaza

Manifestare per Gaza è un atto di ribellione all’industria bellica e alla regressione occidentale - Quanto pesano gli interessi dell’industria bellica nel decidere le guerre ... Pensate solo a come viene rappresentato dai media il genocidio del popolo palestinese a Gaza. Lo sterminio di 60mila ... Come scrive ilfattoquotidiano.it

Il boom dell’industria bellica: già in vendita le armi testate su Gaza - Nessuna tregua, l’offensiva continua. L’industria bellica israeliana pubblica e privata ha già scaldato i motori: la nuova sanguinosa operazione contro Gaza porterà con sé un’impennata delle vendite ... Segnala ilmanifesto.it

Gaza, migliaia di palestinesi manifestano contro Hamas: "Vogliamo vivere in pace, no al terrorismo" - Proteste contro Hamas a Beit Lahia, nel nord della Striscia di Gaza, dove hanno manifestato migliaia di persone. La ripresa delle proteste è stata documentata con diversi filmati pubblicati su X ... Riporta repubblica.it