Manicomi nascita e sviluppo di un dramma dell’800?

I manicomi, nati nel XIX secolo tra Europa e Stati Uniti, rappresentano un capitolo oscuro nella storia della medicina e della società. Originariamente concepiti come luoghi di cura per i malati mentali, spesso si trasformarono in ambienti di isolamento e repressione, ospitando anche indigenti, anticonformisti e individui indesiderati. Questi istituti riflettono un’epoca in cui il controllo sociale prevaleva sulla reale assistenza, svelando i limiti di un sistema che trattava la malattia mentale più come una minaccia che come una condizione da curare.

Ricordati come luoghi tetri e degradanti dove spesso non venivano rinchiusi solo malati mentali ma anche indigenti, indesiderati e anticonformisti, i manicomi nascono nel 800? tra Europa e Stati Uniti. Questi luoghi nati con l'idea di "curare " gli alienati in realtà soprattutto luoghi dove più che guarire gli ammalati si tendeva a mettere sotto controllo persone considerate dalla società pericolose. Manicomi, la malattia mentale dalla divinazione allo stigma. Manicomi, fonte traileoni.it "Dal momento in cui oltrepassa il muro dell'internamento, il malato entra in una nuova dimensione di vuoto emozionale .

