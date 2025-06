Mancata iscrizione in Serie C biancazzurri esclusi dal professionismo

Salvare il futuro del club è iniziata, ma il destino dei biancazzurri si tinge di incertezza. Dopo una stagione al limite, la mancata iscrizione in Serie C ha spezzato sogni e speranze, lasciando tifosi e staff a un passo dal disastro. Ora, la corsa contro il tempo per trovare soluzioni e ricostruire un cammino passa attraverso decisioni cruciali e una determinazione senza precedenti. La sfida è appena cominciata.

Appena tre settimane fa i tifosi tiravano un sospiro di sollievo per una salvezza sportiva strappata all'ultimo atto dopo una stagione tormentata, e invece venerdì 6 giugno il baratro della perdita del professionismo si è spalancato nella maniera più surreale. La corsa contro il tempo per.

