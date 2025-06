Mancata etichettatura di prodotto ittico | sanzione da 1500 euro per titolare di pescheria

Una pescheria di Brindisi si è vista comminare una sanzione di 1.500 euro per aver violato le norme di etichettatura e tracciabilità dei prodotti ittici. Questa multa sottolinea l’importanza di rispettare rigorosamente le normative europee e nazionali, fondamentali per garantire sicurezza e trasparenza ai consumatori. La corretta etichettatura non è solo un obbligo legale, ma anche un passo essenziale per mantenere la fiducia nel settore alimentare.

BRINDISI - Mancata etichettatura di prodotto ittico vario destinato alla vendita: sanzione da 1.500 euro al titolare di una pescheria per aver violato gli obblighi previsti dalle pertinenti normative europee e nazionali vigenti in materia di etichettatura e tracciabilita?, nonche? gli obblighi.

