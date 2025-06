Manca solo il femminile poi siamo al top

donne, motore invisibile ma potente che infiamma ogni gara e ogni passione. La loro presenza non solo arricchisce il torneo, ma conferma come lo sport sia un vero e proprio patrimonio di comunità, capace di unire e ispirare oltre ogni aspettativa. È questa energia femminile a mantenere vivo il cuore di questa tradizione e a rendere ogni edizione un’esperienza indimenticabile.

Nell’anno in cui spegne 80 candeline, il Centro Sportivo Italiano ha organizzato come sempre il Torneo della Montagna. Il direttore tecnico è Giovanni Codazzi, che ci dice la sua sulla magia di questa competizione. Come mai dopo 73 anni è ancora così trainante? "La premessa è che lo sport è un enorme collante. Smuove gli animi sia nel bene che a volte nel male. A maggior ragione il calcio in Italia. Detto ciò, è fondamentale la passione delle persone: sono state brave quelle che non ci sono più a tramandare i valori, e sono bravi i dirigenti di oggi nel trasmetterli ai ragazzi". Una grande tradizione, quindi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it