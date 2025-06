Man in the Dark 3 | aggiornamenti incoraggianti per il terzo film

Buone notizie per gli appassionati di "Man in the Dark 3": Stephen Lang, interprete del misterioso Norman Nordstrom, ha condiviso aggiornamenti incoraggianti sul futuro della serie. Nonostante le voci di un terzo capitolo, il progetto resta ancora in fase di definizione, alimentando la speranza dei fan. Con il suo nuovo thriller all'orizzonte, Lang continua a mantenere viva l’attenzione sulla saga, lasciando intravedere una possibile rinascita del franchise.

Stephen Lang, che ha interpretato Norman Nordstrom, alias il Cieco, in Man in the Dark 3  e nel suo sequel, offre un aggiornamento speranzoso sul futuro della serie di film. Nonostante circolino voci su un terzo film, Man in the Dark 3 ( Don’t Breathe 3) rimane ancora senza conferma. Dopo aver recitato nel film horror d’azione del 2021, Lang sarĂ protagonista del nuovo thriller Barron’s Cove, al fianco di Tramell Tillman, Garrett Hedlund, Brittany Snow e altri. Si prevede inoltre che riprenderĂ il ruolo dell’antagonista principale, il colonnello Miles Quaritch, nel prossimo Avatar: Fire and Ash. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

