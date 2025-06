M’ama non m’ama Usciamo da un po’ ma lui è confuso

Cara Caterina, è difficile capire i segnali di un cuore confuso. Dopo alcune uscite con un ragazzo cortese e rispettoso, lui ha chiarito di non voler niente di serio al momento, lasciandomi dubbiosa sulle sue reali intenzioni. A 25 anni, desidero solo condividere momenti autentici e conoscere meglio chi ho di fronte, senza pressioni né aspettative troppo alte. La domanda è: come interpretare i segnali di chi “ama ma non ama”?

Cara Caterina, ti scrivo perché è da qualche settimana che sto uscendo con un ragazzo carino. Finalmente ho conosciuto una persona educata e a modo. Dopo qualche uscita però ha subito voluto mettere in chiaro che non vuole niente di serio al momento e che non vorrebbe che la sua educazione venisse scambiata per reale interesse. Non che io fossi alla ricerca di un marito, ho solo 25 anni. La mia idea era quella di uscirci, passare del tempo insieme e vedere con calma dove sarebbe andata a finire la cosa. Quello che non capisco è perché abbia fatto subito questo discorso, quando poi nei fatti si comporta in modo opposto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net